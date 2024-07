Trump aveva l’occasione di chiudere la partita ma se l’è lasciata sfuggire

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 26 luglio 2024) Può darsi che a novembre guarderemo all’entusiasmo di questi giorni per la candidatura di Kamala Harris come oggi guardiamo alla cecità dei mesi scorsi dinanzi alle condizioni di Joe Biden. Eppure ieri anche un giornale certamente non pregiudizialmente favorevole ai democratici come il Wall Street Journal pubblicava diverse analisi e commenti in cui si parlava di unaaperta e si sottolineavano le concrete possibilità di Harris. Daniel Henninger in particolare notava come, sopravvissuto e riemerso trionfante da un attentato, arrivato alla convention repubblicana come un uomo chiamato a portare a termine il suo compito per grazia divina, mentre Biden rifiutava di affrontare la realtà e il suo partito si lacerava, si trovasse le elezioni servite su un vassoio d’argento.