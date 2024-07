Temptation Island 11 Ludovica Ronzitti | Ecco cosa è successo davvero in bagno con il tentatore

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di venerdì 26 luglio 2024), la giovane che ha scelto, insieme al suo fidanzato Christian Lanfranchi, di mettere a dura prova i loro sentimenti, è tornata attiva sui social. All’interno del villaggio, ricordiamolo, la ragazza ha avuto un feeling molto stretto con ilAndrea Sabatini. Per questo il fidanzato ha richiesto un falò immediato. Christian, dopo aver visto alcuni atteggiamenti che non ha gradito della sua fidanzata, spinto dalla delusione, ha deciso di mettere un punto alla loro relazione. Quindi i due sono usciti separati dal programma e il mese successivo hanno confermato il tutto. Ieri è andata in onda l’ultima puntata del reality show e dunque adesso i vari protagonisti hanno la possibilità di accedere ai loro canali social.in primis è intervenuta sui social scrivendo: Ciao a tutti.