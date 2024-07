Singh morto a Latina la compagna | Satnam buttato davanti a casa ha battuto la testa sul marciapiede

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Non bastava che stesse morendo dissanguato dopo essere finito in un macchinario avvolgi-nylon che gli aveva staccato un braccio e ferito alle gambe. Invece di essere portato in ospedale,era stato “battendo la. Sono alcuni dei particolari emersi questa mattina nell’incidente probatorio sulla fine del bracciante indiano diil 19 giugno dopo due giorni di agonia in seguito all’incidente avvenuto nell’azienda agricola Lovato a Borgo Santa Maria, a pochi km dal capoluogo. A raccontare l’episodio al Giudice per le indagini preliminari del tribunale pontino Giuseppe Molfese è stata Soni, ladel 31enne.