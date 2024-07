Seegene presenta i kit diagnostici HPV e la tecnologia PCR all' AOGIN 2024

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) -i prodotti Allplex™ per l'HPV progettati per testare 14 genotipi ad alto rischio di HPV - Sostiene l'utilità del test HPV per la diagnosi precoce e la prevenzione del cancro alla cervice - Mira a promuovere l'adozione dei test PCR sindromici per creare "un mondo libero da tutte le malattie" SEOUL, Corea del Sud, 26 luglio/PRNewswire/Inc. (KQ096530), azienda leader della Corea del Sud che fornisce una soluzione completa per la diagnostica molecolare PCR, hato i suoi prodottiper il papilloma virus umano (HPV), sottolineando l'importanza fondamentale del test di screening dell'HPV, alla conferenza dell'Organizzazione Asia-Oceania di ricerca sull'infezione e sulla neoplasia genitale (), tenutasi a Seul, Corea del Sud, dall'11 al 13 luglio.