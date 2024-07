Santa Messa in inglese Un segnale di accoglienza

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il cardinale Augusto Paolo Lojudice ammette di non aver pensato nemmeno per un istante che lacelebrata inpossa essere letta come antitesi allain latina, rimpianta da sempre meno fedeli. "Da quando sono arrivato a Siena -racconta l’arcivescovo - ho avuto l’idea di accogliere i turisti stranieri con lain. Poi ci fu la pandemia, e inoltre dovevamo assegnare la convenzione per la chiesa della Santissima Annunziata. Una volta risolte le questioni, abbiamo introdotto la novità". Per il cardinale la Santissima Annunziata è una chiesa bellissima di fronte al Duomo, ideale per le messe dei turisti. "Dall’8 aprile si è perfezionata la convenzione ed è stata trasformata nella Rettoria del Pellegrino - spiega il presule - e a gestirla sono tre suore angolane della Congregazione diCaterina da Siena.