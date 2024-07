San Cristoforo d’oro 2024 La cerimonia di consegna Tutti i premi e i riconoscimenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Nella vigilia della ricorrenza del santo patrono come da tradizione ladiazione dei "San", iche ogni anno l’Amministrazione Comunale di Barga assegna a realtà e personalità che hanno raggiunto particolari traguardi o che hanno portato alto il nome di Barga. Lail 24 luglio presso il teatro dei Differenti. Musica esi sono alternati nel pomeriggio al teatro per rendere omaggio anche al centenario pucciniano con bellissimi intermezzi a cura del pianista fornacino Massimo Salotti e la giovane soprano Greta Doveri che è stata anche una delle insignite del "San". La sua famiglia è originaria per parte di nonna di Mologno e lei è la più giovane Soprano dell’Accademia del teatro Alla Scala di Milano.