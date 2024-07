Ragazzine travolte in monopattino | gravissima una 12enne è in lotta per la vita

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 luglio 2024) Incidente tremendo a Giussago, in provincia di Pavia: duedi 12 anni a bordo di unsono state investite da un'auto nel pomeriggio di venerdì 26 luglio. L'impatto è stato tremendo e una delle due è in gravissime condizioni: avrebbe perso conoscenza ed è stata rianimata sul posto. La giovane è stata trasportata con l'elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: qui è stata presa in cura dai medici che stanno cercando disperatamente di salvarle la. Non si sa ancora se sia fuori pericolo. L'amica che era con lei non è invece in gravi condizioni: si trova al Policlinico San Matteo di Pavia dove è arrivata in codice giallo. Intanto si sta cecando di ricostruire la dinamica dell'accaduto.