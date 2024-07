Per Harris l' endorsement più atteso | gli Obama annunciano il loro sostegno

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 26 luglio 2024) Kamalaha incassato anche l'ultimo,e importante. Dopo quello di Joe Biden, e quello pesantissimo di Nancy Pelosi, la vice presidente ha visto la sua nomination ufficialmente appoggiata anche dalla coppia democratica più popolare d'America: Michelle e Barack. L'edorsement è stato annunciato venerdì in un video che mostrarispondere a una telefonata dell'ex coppia presidenziale. «Abbiamo chiamato per dire che Michelle e io non potremmo essere più orgogliosi di sostenerti e fare tutto il possibile per farti superare questa elezione e arrivare allo Studio Ovale», ha detto l'ex presidente a, che è stata ripresa mentre risponde alla chiamata dietro le quinte di un evento elettorale, seguita da un agente del Secret Service. «Non posso fare questa telefonata senza dire alla mia ragazza, Kamala, che sono orgogliosa di te.