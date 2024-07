Omicidio Caterina Ciurleo a Roma | fermati altri due uomini

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il 23 maggio scorso l'81enneè stata raggiunta colpita da un proiettile mentre si trovava in auto con un'amica in zona Ponte di Nona. La donna è morta a causa delle ferite riportate e la Polizia di Stato ha avviato le indagini per risalire agli autori, finché ieri, giovedì 25 luglio, gli agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile della Questura di, coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica capitolina, hanno eseguito l'Ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di un ventiquattrenne di origini rumene e di un ventitreenne di origini peruviane. Sparatoria a, la Polizia Scientifica sul posto – ANSA