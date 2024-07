Olimpiadi 2 Le due candidate a eredi di Rodini Gottardi e Cavalli atlete Unimore

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ci sono i modenesi di nascita, quelli d’adozione e quelli ‘di studio’ a partecipare allee a portare in alto non soltanto il vessillo di territorialità geminiana ma anche quello della sua eccellenza nei percorsi di laurea. E se tre anni fa a Tokyo la cremonese Valentinaaveva regalato all’Università di Modena e Reggio Emilia l’oro nel doppio pesi leggeri (canottaggio), quest’anno saranno in due a provare a emularla: una è anche modenese di nascita, Valentina, iscritta al corso di Ingegneria Gestionale che nel beach in coppia con Marta Menegatti avrà un percorso durissimo. L’altra è la genovese Ludovica, qualificatasi nei 1.500 metri di atletica leggera, studentessa del corso di laurea triennale in Chimica. Laha fatto parte del ProgrammaSport Excellence per tre anni consecutivi e ha vinto il Premio di Studio Mattia Dall’Aglio nel 2021.