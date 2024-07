Non abbiamo una data precisa per il loro ritorno | due astronauti sono bloccati nello spazio da due mesi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Non si muoveranno per almeno altre tre settimane i duerimastia bordo della stazione spaziale Iss. Butch Wilmore e Suni Williams, dunque, dovranno attendere la fine delle verifiche, in programma per l’inizio di agosto. Dopo due, non ciancora grosse novità sulrientro. Lo comunicano Steve Stich, capo dei voli commerciali della NASA, e Mark Nappi, vice president del Commercial Crew Program di Boeing, ovvero la società produttrice della capsula Starliner che si è agganciata alla Iss lo scorso 6 luglio. Alla base del problema ci sarebbero delle anomalie che Starliner ha manifestato nel momento dell’aggancio. Gli esami effettuati da remoto hanno evidenziato due possibili problemi: una perdita di elio, che, però, non è considerata un fattore di rischio; i cinque motori d’assetto con i quali la capsula gestisce i movimenti