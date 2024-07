Jenny e Tony hanno finto a Temptation Island? Rivelazioni inattese di persone vicine

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tra le coppie a non scoppiare ac’è quella formata daRenda eGuardiano. Malgrado il ragazzo si sia reso protagonista di comportamenti alquanto compromettenti nel corso della sua permanenza nel villaggio, la fidanzata ha deciso di perdonarlo all’ultimo momento durante il falò di confronto avuto nell’ultima puntata. Questa scelta, considerando la fermezza nel volerlo lasciare che, invece, la giovane aveva dimostrato nei giorni precedenti, ha fatto storcere il naso ad un po’ di telespettatori. A rendere il tutto ancora più compromettente, poi, è una segnalazione trapelata in queste ore che riguarda proprio i due protagonisti. La segnalazione che mette in cattiva lucedopoIl percorso diè stato piuttosto travagliato.