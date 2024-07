In fiamme il poligono di Galaceti Due morti e un ustionato grave

Leggi tutta la notizia su agi

(Di venerdì 26 luglio 2024) AGI - Due persone sono morte e una è ustionata in formaper un incendio boschivo scoppiato in undi tiro in località Galceti (Prato). Le, partite dall'interno del, sospinte dal vento si sono rapidamente propagate arrivando a una pineta che si trova nell'area circostante. Immediato è stato l'invio di dieci squadre di volontariato antincendi boschivi, dei vigili del fuoco e di due elicotteri della flotta regionale considerato che si tratta di una zona di alto pregio ambientale con la presenza anche di abitazioni non troppo distanti dal fronte del fuoco. Il precedente Nello stesso tiro a segno nazionale di Galceti, diciotto anni fa si verificò un altro episodio analogo. Il 4 luglio 2006 un incendio devastò ile un armiere di 75 anni, Edo Carlesi, rimasementein un incendio.