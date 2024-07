Il lungo addio di Biden | Salviamo la democrazia E ora Harris aspetta l’endorsement di Obama

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) "Amo il mio ruolo ma ancora di più in mio Paese. Credo che il mio primato come presidente, la mia leadership nel mondo, la mia visione per il futuro dell’America meritassero tutti un secondo mandato. Ma niente può ostacolare la salvaguardia della nostra, e questo include l’ambizione personale. La soluzione migliore è passare il testimone a una nuova generazione. Ora doverete scegliere tra la speranza e l’odio, tra l’unità e le divisioni. Kamalaha dimostrato di essere tosta e capace. È degna leader del nostro paese. ora la scelta spetta a voi". In un breve discorso dallo studio Ovale, Joeha spiegato così il motivo del suo ritiro dalla corsa domenica scorsa, non una ragione medica ma la consapevolezza che era necessario fare un passo indietro per il bene del Paese e del partito.