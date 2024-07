Guerra a Gaza | Mossad Cia Egitto e Qatar a Roma per trattare su cessate il fuoco e ostaggi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Passerà perla trattativa per ililnella Striscia die il rilascio degliisraeliani. Domenica la capitale ospiterà un vertice tra il direttore delDavid Barnea, quello della Cia William Burns, il premier delMohammed bin Abdel Rahman al-Thani e il capo dell’intelligence egiziana Abbas Kamal. Obiettivo del vertice – ha spiegato il sito israeliano Walla – è discutere il dossier tregua ela cui soluzione da mesi appare inarrivabile. E neppure stavolta – temono fonti israeliane e Usa – ci sarebbe una svolta all’orizzonte: i negoziati dovrebbero limitarsi a definire “la strategia da seguire”. La missione di Benyamin Netanyahu negli Usa – con l’intervento al Congresso e gli incontri con Biden, Harris e anche Trump – non sembra per ora aver modificato la linea del premier.