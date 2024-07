Ginnastica artistica la startlist delle qualificazioni maschili alle Olimpiadi | suddivisioni ordini di rotazione partecipanti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Lasarà grande protagonista nella giornata di sabato 27 lugliodi Parigi 2024. Il programma si aprirà con le: tredi gara a partire dore 11.00 per determinare le varie finaliste (otto squadre, 24 all-arounder, 8 per ogni specialità). Nella prima suddivisione (ore 11.00) spazio a Germania, USA, Gran Bretagna, Canada e due gruppi. Nella seconda (ore 15.30) toccherà a Cina, Giappone, Ucraina, Olanda e due gruppi misti. L’Italia scenderà in pedana nella terza e ultima suddivisione (ore 20.00) insieme a Svizzera, Turchia, Spagna e due gruppi misti.