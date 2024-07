Formula 1 prove libere Gran Premio del Belgio | Verstappen davanti a tutti nel Fp1

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Spa (), 26 luglio 2024 – La prima fase dideldeldi1 è terminata con Max, in 1:43.372. Il leader del Mondiale, che partirà nella gara di domenica con una penalità di 10 posizioni in griglia per un cambio del motore, ha staccato Piastri, secondo e inde spolvero dopo la vittoria in Ungheria, e Albon, al terzo posto. Non benissimo le Ferrari, con Leclerc e Sainz rispettivamente al 6° e al 9° posto. L’appuntamento per il secondo turno diè per le 17, con incognita meteo all’orizzonte. Penalità pere Tsunoda Il leader della classifica piloti Maxe Yuki Tsunoda subiranno una penalizzazione in griglia neldel, poiché tenteranno di utilizzare nuove power unit prima del weekend.