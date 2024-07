F1 Frederic Vasseur fa il bilancio | Crescita netta rispetto al 2023 Tutti i team sono vicini ogni gara è diversa

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Tempo di prime analisi in casa Ferrari. La prima parte di stagione si sta per concludere con il Gran Premio del Belgio a Spa, poi ci sarà la pausa estiva di un mese. Ha parlato ai microfoni di Sky Sport F1 ilprincipal della Rossaper parlare dii temi caldi. Questo un estratto della sua intervista, con il suo iniziale: “Se paragoniamo le prime 12 gare dello scorso anno a quelle di quest’anno direi che il quadro è positivo: abbiamo due vittorie contro zero e nove podi contro uno. Citre o quattro segmenti della stagione: il primo dominato della Red Bull, poi abbiamo dominato noi e poi è arrivata la McLaren insieme alla Mercedes. Siamo stati forti in alcuni gare, ma non siamo riusciti a confermarsi per quattro gare di fila e abbiamo steccato, perdendo punti importanti nel campionato“.