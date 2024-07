Ecco un primo programma del ‘Forum del giornalismo musicale’ nell’ambito del Mei

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di venerdì 26 luglio 2024) FAENZA – Il 5 e 6 ottobre torna, alla sua nona edizione, il “Forum del, income sempredel Mei – Meeting Etichette Indipendenti che si terrà a Faenza dal 4 al 6 ottobre. L’evento, diretto da Enrico Deregibus e che si svolgerà nella sala del consiglio comunale, è come sempre aperto a proposte o suggerimenti, basta inviare una mail a: [email protected] . Nella prima giornata, fra i vari momenti, ci sarà il convegno “Scrivere di musica e parlare di musica nelle radio libere”, curato da Simona Cantelmi, ed il consueto appuntamento con la “Targa Mei Musicletter”, il premio nazionale per l’informazione musicale sul web ideato e curato da Luca D’Ambrosio. Come da tradizione il riconoscimento sarà assegnato al “Miglior sito web” e al “Miglior blog personale”.