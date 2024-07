Diramati i gironi di Serie B ecco i raggruppamenti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) La Federvolley ha diramato idei campionati diB che nella stagione entrante vedono ben sette società reggiane. In B maschile ci sono San Martino e i neo promossi Vigili del Fuoco; in B1 femminile, Rubiera e Tirabassi e Vezzali Campagnola; in B2 femminile Arbor, Centro Volley Reggiano e la neo promossa San Martino. Regular season al via il 12 ottobre, stop l’11 maggio 2025. Previste 6 promozioni in A3 maschile, 4 in A2 femminile e 16 in B1 femminile. In B maschile troviamo anche Cus Genova, La Spezia, Spezzanese, Sassuolo, Circolo Inzani Parma, Firenze Volley, Maxitalia Sestese (Fi), Invicta Grosseto, Sacma Livorno, UPC Lucca, Toscana Arno Castelfranco (Pi), Lupi Santa Croce e Pontedera. In totale, otto toscane, cinque emiliane e due liguri.