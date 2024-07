Ddl concorrenza i provvedimenti nel disegno di legge | dai pedaggi ai taxi dai dehors alle scatole nere

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Daiin autostrada ai, passando per ie le norme sulle ‘’, sono diversi icontenuti neldisullache venerdì ha ricevuto il via libera dei consiglio dei ministri. “Siamo convinti sia necessario aumentare la competitività del nostro Paese, anche attraverso lainterna, e con l’approvazione del Ddlcompiamo un altro significativo passo nella giusta direzione, a supporto delle imprese e a tutela dei consumatori”, ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, che ha proposto il ddl al Cdm.