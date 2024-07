Cup | Presidente Giani venga a trovarci prima di avvallare altri tagli

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Arezzo, 26 luglio 2024 – “Caro, vieni a, vieni a vedere chi siamo e cosa facciamo”. Stefania Biagi è una delle lavoratrici in appalto al Cup dell’ospedale di Arezzo. Il suo posto e quello dei suoi colleghi è a rischio, e si è rivolta direttamente, con un video, aldella Giunta regionale Eugenio. Iscritta alla Filcams Cgil, il video messaggio è stato messo in rete dalla federazione di categoria. “Lavoro qui da più di 20 anni, passando da un appalto ad un altro, sempre nell'incertezza delle condizioni di lavoro ma continuando sempre, insieme ai miei colleghi, a svolgere al meglio questo servizio che riteniamo fondamentale per la cittadinanza”. L’incertezza sta diventando sempre più inquietante. “In questi giorni apprendiamo che la Asl intende ridurre il servio e con questo le nostre ore di lavoro. Le nostre paure di sempre si sono concretizzate.