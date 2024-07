Chi è Coco Gauff? Carriera vittorie guadagni e vita privata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 26 luglio 2024) Manca sempre meno alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, che si terrà questa sera lungo la Senna. Tra le portabandiera più giovani c’è la tennista americana, che sfilerà con il vessillo a stelle e strisce insieme alla stella Nba LeBron James. Nonostante la giovanissima età, la nativa della Florida è già conosciuta al grande pubblico: questo perché la sua ascesa nel mondo del tennis professionistico risale al 2019, quando a soli 15 anni riuscì ad entrare per la prima volta nella top 100 del ranking Wta. Da lì in poi ne ha fatta di strada la classe 2004, che ha raggiunto la prima finale slam della suaal Roland Garros 2022, perdendo dalla dominatrice della terra rossa Iga Swiatek, per poi sbloccarsi l’anno successivo, trionfando ‘a casa sua’ agli US Open 2023.