Calciomercato Cesena un’ufficialità e un contratto depositato

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ilha ufficializza un’altra operazione die si prepara ad una stagione da grande protagonista nel campionato di Serie B. L’obiettivo è la salvezza con prospettive da playoff. E’ ufficiale l’arrivo di Joseph Ceesay. “FC comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dalla società Malmö FF le prestazioni sportive del difensore Joseph Ceesay. Nato a Stoccolma nel 1998, Ceesay cresce nel settore giovanile del Djurgården e fa il suo esordio tra i professionisti in Superettan, seconda divisione svedese, nel 2017 tra le fila dell’IK Frej Täby. Dopo le esperienze con IK Brage e Dalkurd FF, nel 2020 debutta in Allsvenskan, prima divisione svedese, con la maglia dell’Helsingborg IF, mentre nelle due stagioni successive si trasferisce al Lechia Gdansk in Ekstraklasa, massima serie polacca, dove colleziona 34 presenze e 2 reti.