Attacchi ai treni ad alta velocità paralizzano la Francia nel giorno di apertura dei Giochi

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il traffico deiadfrancesi (Tgv) è stato interrotto, in seguito a una serie di atti dolosi, riferisce la SNCF, la principale azienda pubblica di trasporto ferroviario francese, che parla di "un massiccio attacco per paralizzare la rete". Si tratta di "atti dolosi concomitanti" che hanno riguardato i collegamenti tra Parigi e l’ovest, tra il nord e l’est, mentre un terzo attacco è stato “sventato” sulla linea del sud-est. "Sono stati appiccati incendi deliberati per danneggiare" gli impianti delle linee ad, ha spiegato il gruppo ferroviario in un comunicato stampa. L'amministratore delegato dell'azienda ferroviaria francese Jean-Pierre Farandou, in conferenza stampa, ha comunicato che gliprovocheranno un disservizio che si protrarrà per tutta la settimana e che coinvolgerà circa 800 mila viaggiatori.