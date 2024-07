Un viaggio a quattro zampe | dal cast alla storia vera tutte le curiosità sul film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 25 luglio 2024) Un: dallesulIl cane è il migliore amico dell’uomo, ed è stato più volte protagonista anche al cinema di celebria lui dedicati. Da titoli per famiglie come Belle & Sebastien e Attraverso i miei occhi ai classici Disney come Lilli & vagabondo, daid’autore come L’isola dei cani a pellicole più drammatiche come Hachiko – Il tuo migliore amico, sono numerosi iche hanno dedicato agli amici astorie commoventi e ricche di emozioni, che non mancano mai di affascinare il grande pubblico. Uno degli ultimi titoli di questo filone è Un. Diretto da Charles Martin Smith, già attore in American Graffiti, Starman e Gli intoccabili, e regista di Air Bud, è questo und’avventura nel puro stile di Fluke, o addirittura di classici come Zanna bianca o Lassie.