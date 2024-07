Thiago Motta a CM | Chiesa per ora è della Juventus poi vedremo Vlahovic? Non contano solo i gol Koopmeiners…|Mercato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 25 luglio 2024) 2024-07-25 21:45:00 Calciomercato.com riporta quanto segue: A poche ore dalla prima amichevole con il Norimberga, il neo allenatore, ha parlato così delle scelte e delle situazioni spinose in chiave calciomercato. LA COSA PIU’ BELLA – “Tutto. La struttura che abbiamo, l’impegno dei giocatori e per il momento il lavoro sta andando molto bene e sono contento”. PUNTO MERCATO – “Siamo in costante dialogo per trovare le migliori soluzioni per la nostra squadra. Facciamo così tutti i giorni”. GRUPPO – “Si, assolutamente si. È un gruppo unito che ha l’ambizione di fare cose importanti. Per fare questo si deve iniziare dal primo giorno di lavoro e sarà sempre così giorno dopo giorno per conquistare qualcosa”. GIOVANI – “Molto bene. Sono arrivati con grande entusiasmo e alzando il livello degli allenamenti. Questa è la cosa importante”.