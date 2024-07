Temptation Island trionfa ancora con ascolti record mentre la Rai sceglie di spostare Noos di Alberto Angela Il motivo? Tutelarlo e valorizzarlo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Non si ferma il fenomeno “”. Il reality dei sentimenti in onda su Canale 5 e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi ha incollato allo schermo 3.463.000 spettatori con il 29,8% di share, con la quinta puntata in onda eccezionalmente di mercoledì in attesa del gran finale previsto questa stasera. La rete ammiraglia del Biscione ha ottenuto il doppio deglidella prima rete del servizio pubblico, il film “Un amore in Cornovaglia” ha conquistato solo 1.930.000 spettatori con il 12,7%. Il gran finale, come dicevamo, è previsto questa sera ma senza “-L’avventura della conoscenza” di, competitor del reality dallo scorso 27 giugno. Rai1 ha infatti deciso di interrompere la messa in onda della seconda edizione, complici gliin calo fino all’11,5% di share.