Summer party 24 LOVATO Electric festeggia l’estate con i collaboratori

(Di giovedì 25 luglio 2024) Si è tenuta ieri la seconda edizione del, una festa organizzata dall’azienda bergamasca per i suoiItaliani. L’evento, che si è svolto all’aperto nella sede di Gorle (Bergamo), ha visto la partecipazione di oltre 300 persone. Una festa speciale con diversi obiettivi: riunirsi per rafforzare lo spirito di squadra e salutarsi prima dell’inizio delle vacanze estive. L’atmosfera festosa era tangibile: “L’unione e lo spirito positivo che si respirano in azienda vanno alimentati”, dichiara Massimiliano Cacciavillani, AD dell’Azienda, che ha sottolineato l’importanza dello stare insieme e del conoscersi meglio, confermando la volontà di ripetere l’appuntamento negli anni a venire.