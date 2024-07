Stadio Milan WeBuild espone il piano per la ristrutturazione di San Siro | pronto in tre anni!

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 25 luglio 2024), la societàha fatto luce sul progetto per ladi San. Ecco i passaggi e le novità previsteci vuole provare fino in fondo e non ha alcuna intenzione di rinunciare al proprio progetto per ladell’attualedie Inter, l’iconico San. Sul sito ufficiale della compagnia di costruzioni, infatti, è comparso un articolo relativo al progetto di rinnovamento dell’impianto che da ormai quasi 100ospita le gare casalinghe dei rossoneri.ha spiegato che alla base di tutto metterà il concetto di “Preservazione di un patrimonio storico e culturale, che anima oggi molti dei progetti di rinnovamento di questi templi dello sport”. Nella nota ufficiale di, si legge poi che il progetto si baserà su alcuni interventi sulla struttura esistente in nome della modernità e della sostenibilità dell’impianto.