Semifreddo al pistacchio | facile e goloso

(Di giovedì 25 luglio 2024) Servono solo 3 ingredienti, per questoal: panna, latte condensato e pasta di pistacchi. Realizzarlo è semplice e piuttosto veloce, purtroppo, però, prima di poterlo assaporare in questi giorni di calura, dovremo pazientare parecchio. Occorrono, infatti, più di quattro ore di riposo in frigorifero perché si rassodi e raggiunga la consistenza compatta, ma scioglievole che tutti amiamo. Questo dessert è perfetto sempre, ma al termine di una cena con gli amici di sempre ci assicura un figurone. Decoriamolo con la granella di pistacchi per renderlo ancora più scenografico e portiamolo in tavola in pompa magna!al: ingredienti e preparazione Per questa ricetta occorrono: 250 ml panna fresca liquida 200 gr latte condensato per la pasta di pistacchi (200 gr): 200 gr pistacchi al naturale 25 gr olio di semi 1 pizzico di sale q.b.