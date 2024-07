Riecco la Pinacoteca Restaurate ed esposte le opere dei Ferretti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Rinasce laalla Mole Vanvitelliana, "per dar speranza, e far bonanimo alli suoi Anconetani", come avrebbe detto nel 1500 il nobile Angelo di Girolamo, che abbellì Ancona con lo splendido palazzo dove oggi ha sede il Museo Archeologico Nazionale. Alla famigliaè dedicata la mostra inaugurata ieri, alla presenza dell’assessore alla cultura Anna Maria Bertini, dei curatori Luigi Gallo e Luca Baroni, con l’intervento di Gabriele, in rappresentanza di Ottavio, che donò i tredici ritratti esposti nelle sale della Mole. "In questo anno importante - ha dichiarato l’assessore Bertini - in cui abbiamo ridato vita all’anfiteatro romano, abbiamo restaurato ed esposto ledonate dai".