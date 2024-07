Parigi 2024 polemiche degli atleti per quantità di cibo al villaggio olimpico

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Un’Olimpiade work in progress anche per quanto riguarda le forniture di. Secondo quanto riportato da Le Figaro, nelsi sta calibrando il tiro dopo le lamentele, che hanno ritenuto insufficienti alcune derrate alimentari. L’Equipe scrive infatti che nel ristorante principale di, a Seine-Saint-Denis, le uova sono state razionate per la prima colazione, esaurendosi molto rapidamente. Il gruppo Carrefour, che ha l’incarico di fornire circa 600 tonnellate di prodotti in queste settimane, ha ammesso il problema e che sia stato chiesto di “aumentare lepreviste inizialmente, ciò che siamo in grado di soddisfare”. Anche il gruppo Sodexo Live, che si occupa della ristorazione nei siti olimpici, ha rassicurato tutti sulla presa in carico delle richieste die di adattare le forniture al consumo effettivo osservato nei primi giorni.