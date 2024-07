Notte di klezmer a Castiglion Fiorentino con The New Original Klezmer Ensemble

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Arezzo, 25 luglio 2024 – La musica, coinvolgente e travolgente, è pronta a salire sul palco del Festival delle Musiche con il concerto del The NewTrio formato da Davide Casali (clarinetto e voce), Manuel Figheli (fisarmonica) e Pietro Sponton (percussioni). L’appuntamento è fissato per mercoledì 31 luglio presso il Chiostro di San Francesco, a. Ingresso libero. The NewTrio si propone di eseguire la musica, la musica degli ebrei che abitavano e vivevano già dal XVI Sec. nell’Est Europa. Il, in ebraico “strumento da suonare”, è la musica che per eccellenza viene tuttora suonata nelle feste e nei matrimoni ebraici. Musica tramandata oralmente e prima forma ufficiale di world music, abbracciando paesi come la Russia, la Polonia, la Grecia e l’America.