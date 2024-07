Michele anima buona adorava la sua bimba Strade da inizio anno un morto a settimana

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 25 luglio 2024) Bolgare. La mano trema per l’emozione, com’è normale che sia. Ma zia Denise vuole comunque mostrare il messaggino che lei e il nipote (anzi “super nipote”, come lo chiama) si erano scambiati il giorno del suo comple. “era così: super sensibile e super in gamba, proprio come gli avevo scritto ringraziandolo per gli auguri”. A darle conforto c’è il compagno, Gabriele: “era un giovane dalla bontà d’animo incredibile”, aggiunge con il filo di voce che gli è rimasto. Davanti a loro, la terribile scena dell’incidente: un camion di traverso in mezzo alla strada e la Golf diMazza, 26 anni, ridotta a un ammasso di lamiere. Attorno un silenzio straniante, rotto solo dalle gittate degli irrigatori nei campi a lato della carreggiata.