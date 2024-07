Meloni vola a Pechino per rilanciare i rapporti commerciali dopo il grande gelo con Xi

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 25 luglio 2024) È la prima visita ufficiale in Cina da presidente del Consiglio, ma anche l'esordio alo ‘strappo' sulla via della Seta consumatosi ne dicembre scorso. La visita di Giorgiain Cina inizia ufficialmente domenica prossima, anche se la premier dovrebbe atterrare a Beijing già nella giornata di sabato. Ad attenderla quattro giorni condensati di impegni, sulla rotta-Shangai. Con i riflettori puntati soprattutto sull'incontro con Xi Jinping,il primo faccia a faccia al G20 di Bali - novembre 2022, conda poco approdata a Palazzo Chigi - protrattosi così a lungo da finire per limare la conferenza stampa della premier. A un anno e mezzo da quell'incontro sono cambiate molte cose, a partire dall'addio di Roma,4 anni, alla Belt and Road Initiative, progetto faraonico e multimiliardario ideato da Xi.