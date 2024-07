LIVE Berrettini-De Alboran ATP Kitzbuehel 2024 in DIRETTA | entrano in campo i due giocatori

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.15 I duesi avvicinano a rete per le foto di rito ed il sorteggio. 13.13ini due. 13.10 Non ha ancora perso un set neppure Moreno De. L’americano ha sconfitto Andrea Collarini 6-4, 6-4 all’esordio e, con il medesimo punteggio, Lukas Neumayer 13.07 In questo torneoha giocato solamente tie-break. Al primo turno l’azzurro ha sconfitto 7-6, 7-6 Pavel Kotov mentre al secondo, con il medesimo punteggio, ha superato Alejandro Tabilo. 13.04va a caccia della seconda semifinale consecutiva. Il romano è in serie aperta da sette incontri consecutivi dopo aver vinto il torneo di Gstaad. 13.01 Hanfmann batte Seyboth-Wild con il punteggio di 7-6, 6-4. Tra pochi minuti entreranno inMatteoe Nicolas Moreno De. 12.