L’ex assessore Gironacci denigra la città in piena stagione estiva

(Di giovedì 25 luglio 2024) "Non prendiamo lezioni da chi è stata exal turismo con risultati piuttosto deludenti". A Manola, che ha proposto ricette per rendere più attrattivo il centro, replica Pierpaolo Turchi, consigliere comunale di Vince Civitanova, che la accusa "dire l’accoglienza della nostrain, dando una mazzata a commercianti, ristoratori, proprietari di attività che ogni giorno, con sacrificio, tengono viva la. Propone idee riciclate e fa affermazioni ridicole". Non è andato giù a Turchi l’intervento non esente da critiche all’attuale politica turistica. "Leggere – dice – che i saldi sono partiti troppo presto o che il caldo afoso attrae più persone in spiaggia, lasciando intendere che sia colpa dell’amministrazione, la dice lunga su chi avrebbe dovuto gestire, fino a fine mandato, il turismo".