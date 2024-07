La rete FitActive si allarga Deloitte promuove il marchio

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) «Dalle stalle alle stelle e dalle stelle alle stelle», ama dire Eduardo Montefusco. E le stelle l'imprenditore le ha raggiunte davvero con la sua catena, brand in forte espansione non solo in Italia, ma anche in Europa e SudAmerica. Sono passati circa 15 anni da quando l'imprenditore, classe 1982, napoletano di nascita, ma cresciuto a Limbiate, una cittadina nel cuore della Brianza, ha deciso di mettersi in proprio. Avvicinatosi al mondo del fitness come programmatore informatico e creatore di un software per le palestre, nel 2007 Montefusco sceglie di partecipare direttamente all'attività e diventa socio della struttura, un piccolo locale a Seveso. Oggi il gruppo ha 150 strutture, è sbarcato a Barcellona, in Spagna, e ha avviato la prevendita della primain Brasile (Curitriba, Paranà).