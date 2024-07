Inter una priorità nel giro di due anni Attenzione all’investimento

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 25 luglio 2024) L’si sta muovendo sul mercato per sostituire Tajon Buchanan e sta cercando un braccetto di sinistra. Il problema è che ladev’essere assolutamente un’altra. Il focus è spostato nel reparto arretrato. BRACCETTO – L’infortunio di Tajon Buchanan ha creato problemi indicibili alla dirigenza dell’, che già si pregustava un’estate quasi di relax sotto agli ombrelloni. Mehdi Taremi, Piotr Zielinski e Josep Martinez, con Alex Perez da ciliegina sulla torta, erano i nomi che avrebbero coperto le lacune della scorsa stagione nerazzurra. A quanto pare loro non bastano, perché il canadese rimarrà fuori almeno fino a dicembre e lascerà un buco sulla sinistra del campo. La società ha individuato il ruolo di braccetto come posizione da coprire, però non può essere quella la