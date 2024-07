Gaffe olimpica per Raudliffle fa gli auguri all' atleta accusato di stupro

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 25 luglio 2024) AGI - L'ex maratoneta britannica Paula Radcliffe si è scusata dicendosi "molto dispiaciuta" per aver augurato "il meglio" per le Olimpiadi a un pallavolista della nazionale olandese condannato per lodi una dodicenne inglese. Lariguarda Steven van de Velde che ha scontato solo un quarto della pena e ora è stato convocato con gli 'oranje'. In un'intervista alla radio Lbc, la 50enne ex primatista mondiale aveva avuto parole di incoraggiamento per il 29enne van de Velde, al centro di una polemica proprio per la sua partecipazione a Parigi 2024: "So che ora è sposato e si è sistemato, è una cosa dura punirlo due volte, se è riuscito a cambiare la sua vita dopo la prigione ed è in grado di giocare ai massimi livelli, allora gli auguro il meglio".