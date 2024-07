Fioretta Mari contro Miriam Leone | Un dolore grande della mia vita

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 25 luglio 2024), attrice, regista teatrale, ex insegnante di recitazione al talent show Amici, si dice delusa da, che accusa di irriconoscenza. Lo fa in un’intervista a Felice Cavallaro per il CorriereSera. Nel colloquiocita alcuni nomi di allieve di cui va “fiera”, come Serena Autieri, Caterina Balivo, Alessandra Amoroso: “Sempre affettuose, amorevoli – dice -, hanno studiato dizione e recitazione con me”. E poi anche Giusy Buscemi, “riconoscente – osserva – a differenza di qualche altra”. Chi?non si trattiene: “Diciamolo,. Unmia”. “L’avevano scartata da Miss Italia: l’ho ripescata e ha vinto”, ricorda. “L’ho messa in contatto perfino con Anna Strasberg, ultima moglie di Lee Strasberg, insegnante di recitazione dilyn Monroe. Voleva portarla in America. Ragazza brava. Mai più vista.