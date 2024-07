Depay soluzione per l’Inter? L’agente lo offre un problema – SM

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 25 luglio 2024) Memphisè il nuovo nome che gira dalle parti di Viale della Liberazione per l’attacco. Il giocatore è svincolato, Sport Mediaset spiega però unnon indifferente per. PROFILO – Memphisè un profilo atipico, ma le sue caratteristiche sarebbero utili a Simone Inzaghi. L’olandese è una seconda punta capace anche di ricoprire il ruolo di prima come ha fatto con l’Olanda di Ronald Koeman. Non ha tanti gol nei piedi, ma immensa qualità che ha saputo dimostrare proprio controin Champions League. A livello calcistico ilè solo uno: la continuità.non l’ha mai avuta, a partire dalla sua esperienza al Manchester United la carriera non è andata nel migliore dei modi., unper– In questo momento l’attaccante non è la priorità della dirigenza, un’occasione a basso costo sarebbe però gradita e sfruttata.