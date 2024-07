DeepL | assistente di scrittura IA aggiunge nuove lingue come funziona il servizio

Leggi tutta la notizia su notizie

il suodiIA, eccoilaiuta l'utente., la compagnia all'avanguardia nel campo dell'intelligenza artificiale linguistica, ha annunciato l'espansione del suodi assistenza allaWrite, includendo due: il francese e lo spagnolo. Questo sviluppo rappresenta un passo significativo per le aziende che operano a livello globale, offrendo loro strumenti più sofisticati per affrontare le sfide della comunicazione nei mercati francofoni e ispanofoni., novitàdi– notizie.comLa necessità di una comunicazione chiara e ben formulata è fondamentale in ogni contesto aziendale. Jarek Kutylowski, fondatore e CEO di, sottolineala complessità della comunicazione aziendale abbia stimolato lo sviluppo diWrite.