Così la Consulta impone i trans alla politica | la tentazione di sostituirsi al Parlamento

(Di giovedì 25 luglio 2024) È una sentenza complessa, dou- ble face, quella emessa ieri dCorte costituzionale sulla possibilità di riconoscere un “terzo genere” sessuale accanto a quelli tradizionali di uomo e donna. Si tratta di un tema di confine, che interessa una piccola minoranza di individui e risolvibile senza dubbio col buon senso e la mera ragione pratica. Esso però è, da qualche anno, al centro del dibattito politico, ove è stato portato dsinistra liberal globale. Sulla centralità assunta da questa tematica pesano motivi ideologici di vasta portata, non sempre visibili e non certo riconducibilitradizionale attenzione per le minoranze e gli svantaggiati che ha contraddistinto la sinistra classica.