Con Gianluca e Ida è stato odio a prima vista La sera della prima puntata? Uno shock | le rivelazioni di Mariana D’Amico di ‘Casa a prima vista’

(Di giovedì 25 luglio 2024) “Èdel tutto inaspettato, mi ha completamente cambiato la vita“., agente immobiliare, star del programma Case a, sta vivendo un “sogno reale”, come stesso lei lo ha definito. “Ora le persone mi cercano perché vogliono lavorare con me”, rivela il volto del programma firmato Discovery, che si è aperta in una lunga intera Fanpage.it: “Faccio sempre l’agente immobiliare, ma adesso ho una serie di collaboratori che mi aiutano a gestire la mole di richieste che arriva. Sono tantissime. Le persone mi scrivono direttamente via mail perché vogliono che sia io a occuparmivenditaloro casa”, dicesoddisfatta. Ma non è semprecosì, anzi. “Ho fatto una breve gavetta in un franchising, poi sono partita come titolare d’impresa. Andavo a suonare ai citofoni per trovare case da vendere ed era di una difficoltà incredibile”.