Claudia Schiffer torna nella moda e sceglie Ermanno Scervino

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Firenze, 25 luglio 2024 – Bionda come lei solo Marylin. Bella come poche altre donne al mondo, brava a non eccedere mai anche quando è stata per tutto il mondo solonaturalmente, supermodel degli anni Novanta indimenticata, una falcata favolosa, un corpo perfetto, un viso d’angelo e quei capelli d’oro. Padrona delle passerelle con le sue amiche supertop Naomi, Cindy Christy, Carla, dominatrice di più di 1000 copertine glamour delle principali riviste di. Ed eccola ora, alla vigilia dei suoi splendidi 54 anni (li compirà il prossimo 25 agosto perché è nata quel giorno del 1970), diventare la protagonista della campagna pubblicitaria di, il re della Sport Couture con atelier e azienda alle porte di Firenze, per l’autunno-inverno 2024-2025.