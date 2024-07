WTA Praga 2024 risultati 24 luglio | doppia sfida Polonia-Cechia in semifinale

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il Prague Opendi tennis, torneo di categoria WTA 250 in corso sulla terra battuta outdoor di, in, ha visto quest’oggi andare in scena tutti i quarti di finale: non ci sono azzurre in tabellone. Nel penultimo atto si assisterà, domani, ad una. Nell’unico match senza storia tra quelli odierni, la numero 1 del tabellone, la ceca Linda Nosková, liquida la teutonica Ella Seidel con lo score di 6-1 6-3, e domani inse la vedrà con la polacca Magda Linette, numero 4 del seeding, che rimonta la numero 5, la bulgara Viktoriya Tomova, sconfitta per 4-6 6-3 6-2.