Virus respiratorio sinciziale al via campagna di immunizzazione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Arezzo, 24 luglio 2024 – La Regione Toscana, tre le prime in Italia, dà il via a unauniversale gratuita rivolta a tutti i bambini nati dal 1 aprile 2024 per proteggerli dal(Rsv), l'agente patogeno responsabile della maggior parte delle infezioni acute delle basse vie respiratorie nei piccolissimi, in particolare le bronchioliti. La diffusione di questonella stagione invernale comporta ogni anno un pesante impatto sui reparti di pediatria: circa un bambino su 50 deve essere ospedalizzato e circa il 20% dei piccoli ricoverati ha necessità di essere curato in terapia intensiva. Non mancano inoltre le possibili complicanze a lungo termine, come il broncospasmo e l'asma. Nello scorso inverno i ricoveri perin Toscana sono stati circa 800: tra questi bambini 160 hanno avuto necessità di terapia intensiva.