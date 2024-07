Robert Pattinson in trattative per un film con Jennifer Lawrence

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 luglio 2024) In quella che segnerebbe la prima volta che le due star di serie A condividono uno schermo insieme, fonti hanno detto a Deadline cheè inper recitare al fianco dinel thriller Die, My Love, diretto da Lynne Ramsay. Ramsay ha anche co-scritto la sceneggiatura con Enda Walsh. Ambientata in una remota area rurale dimenticata, la storia segue una madre che lotta per mantenere la sua sanità mentale mentre combatte contro la psicosi. Non si sa chi interpreterebbe. Justine Ciarrocchi e(attraverso la loro etichetta Excellent Cadaver), Martin Scorsese e Andrea Calderwood stanno producendo con il finanziamento di Black Label Media.